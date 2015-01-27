Російські експерти засумнівалися в можливостях своєї країни освоїти Місяць

Про це повідомляють РИА Новости.

В матеріалах ВПК, зазначається, що в програмі освоєння Місяця не позначені конкретні цілі, а також «відсутні пропозиції по транспортній системі, не прописано використання місячних ресурсів, немає фокусування на створення місячної бази як основному інтегруючому завданні».

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У комісії також підкреслили, що для російської космічної галузі не розроблений єдиний план розвитку в умовах важкої фінансової ситуації. «Розпорошення сил на кілька пілотованих проектів - таких, як перспективна орбітальна інфраструктура, місячні експедиції, навколомісячна станція, - виглядає необґрунтовано з урахуванням їх вартості», - вважають експерти.

Якщо Росія все ж має намір почати реалізацію місячної програми, то їй варто подбати про місце для розгортання власної станції на супутнику Землі, говориться в матеріалах ВПК. «Якщо серйозно націлюватися на Місяць, слід ще на "допілотному" етапі програми "застовпити" місце в полярній області Місяця, де дотримуються всі відповідні умови, створивши мінімальну інфраструктуру (злітно-посадкова площадка із засобами навігації та зв'язку)», - зазначили експерти.