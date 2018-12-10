Samsung випустила свій перший смартфон із «дірявим» екраном

В куті екрану знаходиться отвір діаметром 6,7 міліметра під фронтальну 24-мегапіксельну камеру, завдяки чому екран займає 91,56 відсотка фронтальної панелі.

Корпорація Samsung представила Galaxy A8s. Це перший смартфон компанії з екраном Infinity-O, в якому передбачено отвір в активній частині дисплея під фронтальну камеру.

Смартфон має 6,4-дюймовий екран з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів і співвідношенням сторін 19,9:9. Також в куті екрану знаходиться отвір діаметром 6,7 міліметра під фронтальну 24-мегапіксельну камеру, завдяки чому екран займає 91,56 відсотка фронтальної панелі. Пише GizChina.

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Також він отримав процесор Qualcomm Snapdragon 710, 6/8 гігабайт оперативної і 128 гігабайт вбудованої пам'яті. Потрійна основна камера має модулі на 24, 10 і 5 мегапікселів, останній використовується тільки для аналізу глибини сцени.

Продажі Galaxy A8s почнуться 20 грудня в Китаї. Компанія не назвала ціну пристрою.

З чуток, новий Galaxy S10, який представлять в лютому 2019 року, буде мати схожий дизайн з отвором в кутку екрану. Передбачається, що компанія покаже чотири телефони, один з них отримає шість камер (дві вбудовані в екран) та 6,7-дюймовий екран.