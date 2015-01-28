В Apple повідомили про рекордні доходи
07:33, 28 січня 2015Наука та IT
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Компанія Apple повідомила про рекордний квартальний прибуток у 18 млрд доларів.
REUTERS
На думку аналітиків компанії, це результат виходу на ринок iPhone-6, яких в останньому кварталі 2014 року було продано у світі 74 млн екземплярів, повідомляє Бі-бі-сі.
Особливим попитом iPhone-6 користується в Китаї, там продажі зросли на 70% порівняно з тим же періодом 2013 року. Глава Apple Тім Кук сказав, що попит на телефони був "приголомшливим".
У той же час продажі планшетів iPad продовжують падати - на 18% порівняно з тим же періодом минулого року.
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Ціни на акції компанії Apple підскочили на 5% перед закриттям торгів в США у вівторок.
Між тим, розумні годинник Apple Watch надійдуть у продаж у квітні.
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