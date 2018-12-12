У Росії погрожують заблокувати Google

Регулятор говорить, що компанія відмовляється фільтрувати заборонений контент.

У разі ігнорування компанією Google вимог про фільтрацію пошукової видачі від забороненого в РФ контенту, до російського закону будуть внесені зміни, що дозволяють заблокувати пошуковик.

Про це повідомив заступник голови Роскомнадзора Вадим Суботін, передає "Интерфакс".

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"Чинний закон зараз не передбачає блокування, він передбачає адміністративний штраф. Але ви розумієте, що якщо ми зайдемо в глухий кут, то на законодавчому рівні у нас є всі можливості, щоб це питання врегулювати. Якщо держава бачить, що певна іноземна компанія не дотримується російського законодавства послідовно і системно, то держава вносить зміни до закону, і за невиконання російських законів можливо більш суворе покарання - таке, як блокування", - сказав Суботін.

Він зазначив, що поправки можуть бути внесені до 149 Федерального закону "Про інформацію". "У нас вся інтернет-галузь регулюється цим законом", - уточнив Суботін.

"Ми ж говоримо про дитячу порнографію, суїциди, наркотики, азартні ігри, продаж алкоголю. Ми говоримо про екстремізм й тероризм. Саме ця інформація у нас заборонена. І саме її ми хочемо, щоб Google фільтрував", - пояснив заступник голови російського відомства.

При цьому він наголосив, що сподівається, що до таких радикальних заходів не дійде, і компанія прийде до конструктивної співпраці.

Раніше Роскомнадзор оштрафував американську компанію Google на 500 тисяч рублів за неприєднання до реєстру заборонених в Росії сайтів, щоб приховувати їх з видачі пошуковика.