Google створила фільм про освоєння Місяця і його майбутню "колонізацію"

У півгодинному фільмі детально розповідається про освоєння людиною Місяця - з моменту, коли Ніл Армстронг вперше ступив на її поверхню і до побудови на сателіті Землі цілої бази, передає ТСН.

У фільмі використовуються неймовірна деталізація, якої авторам вдалося досягти за рахунок високоякісної анімації та різної динамічної інфографіки.

"На випадок, якщо ви ще не чули, Місяць знову в тренді. І це тільки початок", - заявили в Google.

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Ролик, завантажений на YouTube, є адаптованою версією фільму, створеного для цифрового шоу в планетаріях.

Він вже встиг отримати кілька спеціалізованих нагород. Передбачається, що фільм підтримає інтерес до премії Google Lunar X PRIZE, заснованої Google і Фондом X Prize. Призовий фонд становить 30 мільйонів доларів.