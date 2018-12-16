Опубліковано рейтинг найгірших паролів 2018 року

Список складено на основі аналізу п'яти мільйонів паролів, злитих в мережу.

Аналітики компанії SplashData опублікували список найгірших паролів, які юзери використовували в 2018 році.

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Результати дослідження розміщені на сайті організації. Список склали на основі аналізу п'яти мільйонів паролів, злитих в мережу. Виявилося, що звички користувачів з роками не змінилися: найпростішою комбінацією знову став пароль «123456».

У п'ятірці найгірших паролів виявилося чотири простих набори цифр. Третє місце посіло поєднання «123456789», четверте і п'яте — «12345678» і «12345». Ще одним поширеним паролем виявилося слово password (пароль).

Керівник SplashData Морган Слейн (Morgan Slain) заявив виданню The Verge, що така безпечність дійсно бентежить. Незважаючи на гучні зломи і витоки даних, люди продовжують використовувати для захисту такі комбінації.

В сотню найгірших паролів також увійшли імена власні: Вільям, Ешлі, Дженніфер, Аманда, Ніколь, Ендрю. На 23-му місці антирейтингу виявилося ім'я президента США Дональда Трампа.

Дослідники називають пароль «123456» найгіршим вже п'ятий рік поспіль. Незважаючи на попередження експертів, він залишається дуже популярним і поширеним. У 2017 році повідомлялося, що цю комбінацію постійно використовують 17 відсотків всіх інтернет-користувачів.