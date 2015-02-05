Apple планує створити власний пошуковик

У вакансії зазначено, що кандидат стане частиною "революції використання людьми своїх комп'ютерів і мобільних пристроїв" і створена ним платформа буде обслуговувати сотні мільйонів людей, передає ТАСС з посиланням на інтернет-видання Cult of Mac.

Apple починає повноцінну розробку власного пошуковика, який зможе конкурувати з Google і Yahoo. Однак, можливо, мова йде про вдосконалення пошукового сервісу Spotlight для подальшої інтеграції системи в інші сервіси.

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У цьому році закінчується термін угоди Apple з Google, згідно з яким в браузері Safari вбудована пошукова система Google.

Раніше видання Business Insider повідомляло, що в 2015 році Apple розглядає можливість відмовитися від використання пошуку Google за замовчуванням на своїх пристроях на користь Yahoo або Microsoft.