Google у січні очолив список найвідвідуваніших ресурсів України

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет асоціації України (ІнАУ).

Згідно з повідомленням, у дослідженні, проведеному агентством InMind на замовлення асоціації, брало участь 5 тис. інтернет-користувачів з усієї України.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії (середньоденна частка) за січень у Google становило 50% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени Vkontakte (середньоденна частка - 46%), Mail.ru (31%), Odnoklassniki (27%), Yandex і Youtube.com (по 26%). У решти доменів середньоденна частка становила менше 20%.

У рейтингу доменів, ранжируваних за охопленням користувачів (часткою людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс щонайменше один раз за місяць), також лідирував Google. На частку цього ресурсу припало 63% користувачів. Друге місце в цьому рейтингу зайняв домен Vkontakte (60%), далі йдуть: Mail.ru (56%), Youtube.com (54%) і Yandex (51%). У решти інтернет-ресурсів охоплення становить менше 50% аудиторії.

Читайте такожРічний прибуток Google зріс до $14,4 млрдПри цьому в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані в ресурс Google. Також були об'єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte.

Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів: він включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач має два або більше відвідування ресурсу, в охопленні він враховується один раз.

Довідка УНІАН. Компанія InMind - дослідне агентство повного циклу, представник міжнародної мережі Factum Group в Україні; надає повний спектр послуг у галузі маркетингових досліджень і консалтингу.

Інтернет асоціація України (ІнАУ) - професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, об'єднує понад 180 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів її членів, проведення експертно-аналітичної роботи в частині розробки та коригування законодавчої та нормативної бази України тощо.