Дослідники назвали 12 потенційних причин кінця світу

Британська газета Financial Times перераховує названі вченими потенційні причини кінця світу. Про це повідомляє Новое Время.

1. Непередбачені наслідки. Це всі ризики, про які ми не подумали, або ті, які здаються вкрай малоймовірними. Але в сукупності ймовірність кінця світу з цієї причини - 0,1%.

2. Зіткнення Землі з астероїдом. Ймовірність - 0,00013%.

3. Ризики штучного інтелекту. Ніхто не знає, чи великий реальний ризик того, що машини заволодіють світом і знищать людей. Ймовірність - від 0 до 10%.

4. Виверження супервулкана. Точніше, "вулканічна зима" від потрапляння тисяч кубометрів пилу в атмосферу, яка провокує вимирання біологічних видів. Ймовірність - 0,00003%.

5. Повний колапс глобальної екосистеми. Планета не зможе прогодувати своє багатомільярдне населення. Тут надто багато невідомих факторів. Ймовірність - невідомо.

6. Погане держуправління на глобальному рівні. Одним з прикладів є поява вкрай некомпетентної і корумпованої глобальної диктатури. Ймовірність - невідомо.

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7. Глобальний системний колапс - економічний і (або) соціальний, в тому числі безладдя та занепад законності. Ймовірність - невідомо.

8. Екстремальні кліматичні зміни. Глобальне потепління на 6 градусів за Цельсієм або більше - це ймовірність масової загибелі людей від голоду і соціальних потрясінь, що загрожує крахом цивілізації. Ймовірність - 0,01%.

9. Ядерна війна. Цивілізацію можуть погубити не тільки вибухи бомб, але і "ядерна зима" - викиди, які ускладнять приплив сонячного світла. Ймовірність - 0,005%.

10. Глобальна пандемія якоюсь невиліковною, смертельною і дуже заразною хвороби з довгим інкубаційним періодом. Ймовірність - 0,0001%.

11. Синтетична біологія. Генно-модифікований патоген, що вражає людей або якусь ключову частину екосистеми, може вирватися на свободу (випадково або в результаті військової агресії). Ймовірність - 0,01%.

12. Нанотехнології, якщо такі наномашини заволодіють планетою. Ймовірність - 0,01%.

Вчені пояснили своє дослідження не спробою залякати людей, а бажанням звернути на ці проблеми увагу політиків.