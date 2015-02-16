NASA показало захоплююче 3-хвилинне відео п'яти років життя Сонця

До п'ятої річниці місії Обсерваторії сонячної динаміки вчені підготували неймовірне відео, яке демонструє найбільш цікаві процеси на Сонці за минулі роки. Про це пише ТСН з посиланням на CNN.

Крім спалахів на Сонці апарат зафіксував "подорож" Венери повз зірки.

На відео можна побачити бурхливу поверхню головного джерела тепла на Землі зі струменями розпеченої плазми. Місія NASA дозволить вченим дізнатися більше про величезну зірку і процесах, які на ній відбуваються.