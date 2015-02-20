У неандертальців виявили поділ праці за гендерним принципом

Зробити відкриття вченим допомогли відкопані зуби, результати дослідження опубліковані в Journal of Human Evolution, пише Гордон з посиланням на The Daily Mail.

Вчені з мадридської Національної дослідницької ради проаналізували 99 різців і іклів 19 неандертальців, чиї останки були виявлені в Іспанії, Франції та Бельгії. Вік зубів становив від 100 до 44 тисяч років.

Раніше було відомо, що зуби використовувалися неандертальцями як "третя рука". Тому на них залишилися характерні подряпини, які дозволили зробити певні висновки про рід зайнятт вимерлого виду людини.

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Як з'ясувалося, жіночі зуби мали довші подряпини, ніж чоловічі. До того ж, у чоловіків сильніше зношувалися верхні частини зубів, тоді як у жінок - нижні.

Вчені не можуть сказати, чим конкретно відрізнялася жіноча робота від чоловічої. Ймовірно, за аналогією з мисливцями-збирачами, у неандертальців жінки відповідали за виготовлення "одягу", а чоловіки своїми міцними зубами обробляли краї кам'яних та дерев'яних знарядь.