Японці "роботизували" підземну велосипедну парковку

Складна установка являє собою підземне роботизоване сховище: автомат бере плату за користування парковкою, велосипед приймається у власника, опускається під землю за допомогою ліфту, паркується і потім видається назад, повідомляє "Популярна механіка".

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Система має форму циліндра висотою 11 метрів і діаметром 8 метрів, в якому можуть розташуватися 204 велосипеди. Вартість послуг паркування становить 14 доларів на місяць для студентів і 19 доларів на місяць - для всіх інших.