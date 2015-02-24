Японці "роботизували" підземну велосипедну парковку
02:08, 24 лютого 2015Наука та IT
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Японська компанія успішно впровадила в Токіо систему автоматичної велосипедної парковки Eco Cycle
Японці "роботизували" підземну велосипедну парковку / popmech.ru
Складна установка являє собою підземне роботизоване сховище: автомат бере плату за користування парковкою, велосипед приймається у власника, опускається під землю за допомогою ліфту, паркується і потім видається назад, повідомляє "Популярна механіка".
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Система має форму циліндра висотою 11 метрів і діаметром 8 метрів, в якому можуть розташуватися 204 велосипеди. Вартість послуг паркування становить 14 доларів на місяць для студентів і 19 доларів на місяць - для всіх інших.
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