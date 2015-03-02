Wikimedia нагородила переможців конкурсу статей "Військова справа у Вікіпедії"

Захід відбувся у стінах Національного військово-історичного музею, повідомляє «Вікімедіа Україна».

Важливість відтворення воєнної інформації у Вікіпедії підкреслив Олександр Дейнега —командир першого відділення першої роти батальйону «Донбас», що вийшов із полону "ДНР". За його словами, така інформація особливо потрібна людям, що проживають у зоні АТО, та бійцям після повернення з полону. Більш того, Вікіпедія, яку редагують тисячі людей, допомагає бійцям оперативною інформацією навіть під час воєнних дій.

Статей у Вікіпедії на тему військової справи українською мовою значно менше, аніж англійською чи російською. Конкурс з написання статей у Вікіпедії мав заповнити інформаційні прогалини — і зібрав майже 800 статей на цю тематику. Конкурс було проведено представниками Вікіпедії в Україні за ініціативи командира батальйону територіальної оборони «Донбас» Семена Семенченка.

Читайте такожУ квітні на Вікіпедії найбільше цікавилися історією, Шевченком, виборами, Бандерою та ПутінимНайбільше статей учасники конкурсу написали про військові з’єднання й армії, видатних людей, військові операції, бронетехніку і флот, трохи менше — про артилерію і стрілецьку зброю. Статті на українську тематику, стосувались насамперед, подій на сході України. Зокрема, було створено статті практично про всі батальйони територіальної оборони та про героїв цих кривавих подій. Член журі, редактор Вікіпедії Валентина Кодола підкреслила, що це був найбільший поки що в Україні конкурс статей у Вікіпедії.

Цінними призами було нагороджено 5 (п’ять) основних переможців — користувачів з ніками Nickispeaki, Кочергін Роман, Яким, Onyx1423, Sas1975kr — а також були відзначені переможці за конкурсними тижнями та автори найкращих статей, створених у рамках конкурсу, висловлено подяку членам журі.