Марсохід NASA, ймовірно, знайшов жирні кислоти на Марсі

Про це було оголошено на науковій конференції в Техасі, передає Бі-бі-сі. У рослинних і тваринних організмах жирні кислоти утворюються як продукти вуглеводного і жирового обміну.

Читайте такожЗонд NASA зафіксував в атмосфері Марсу хмару пилу незрозумілого походження

В даний час неможливо встановити, чи є походження молекул біологічним.

Є ймовірність, що під взяту пробу марсіанського ґрунту потрапили домішки, привезені марсоходом з Землі.