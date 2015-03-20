Марсохід NASA, ймовірно, знайшов жирні кислоти на Марсі
16:39, 20 березня 2015Наука та IT
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Марсохід NASA Curiosity серед молекул органічних сполук, виявив на Марсі жирні кислоти.
На Марсі найдені жирні кислоти / mars.jpl.nasa.gov
Про це було оголошено на науковій конференції в Техасі, передає Бі-бі-сі. У рослинних і тваринних організмах жирні кислоти утворюються як продукти вуглеводного і жирового обміну.
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В даний час неможливо встановити, чи є походження молекул біологічним.
Є ймовірність, що під взяту пробу марсіанського ґрунту потрапили домішки, привезені марсоходом з Землі.
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