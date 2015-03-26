Apple випустить відразу три нових iPhone в 2015 році
22:44, 26 березня 2015Наука та IT
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Компанія Apple восени випустить відразу три моделі смартфонів iPhone: iPhone 6s, iPhone 6s Plus і iPhone 6c.
iREUTERS
Повідомляється, що компанія продовжить практику вдосконалених моделей з більш швидкими процесорами, але збереже розміри екранів в 4,7 і 5,5-дюймів, повідомляє ТСН.
Нагадаємо, американці скупили всі наявні в продажі iPhone 6 в аеропорту Петербурга.
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