До 1 квітня Google запустив "дзеркальний" пошуковик

Основний продукт Google, пошуковик, показали в дзеркальній версії. На сайті com.google всі елементи відображаються задом наперед. Про це повідомляє Новое Время.

Як відзначили в компанії, у жарта є серйозний підтекст - показати те, як корпорація прагне дивитися на звичні речі під іншим кутом. Крім того, новий "пошуковик" став першим випадком використання домену .google, який був отриманий у минулому році заради запуску нових проектів IT-гіганта.

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Також пошуковик додав гумору і в інші свої сервіси. Користувачам супершвидких оптоволоконних мереж Google Fiber запропонували включити dial-up режим. Японський філія компанії презентувала "клавіатуру", якою можна керувати ротом, і Google Panda - плюшеву панду, яка відповідає на запити користувачів аналогічно Google Now.

Також в мобільній версії браузера Google Chrome запустили можливість зробити селфі.