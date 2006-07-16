Японія провела випробування першого в світі літака, що літає на звичайних батарейках

В Японії сьогодні успішно пройшли випробування першого в світі літака, що літає на звичайних батарейках.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», 391 метр подолало це чудо техніки, розроблене спільними зусиллями фахівців японської електротехнічної корпорації "Мацусіта електрик" і Токійського промислового університету.

Єдиний пропелер одномісного літака приводиться в дію 160 "пальчиковими" батарейками типа АА - вибір був обумовлений необхідністю створити легке й компактне джерело енергії. Політ із пасажиром на борту тривав близько хвилини на висоті п`ять метрів від поверхні землі. Весь час від зльоту до посадки його супроводжували студенти, один із яких і підхопив літак під час приземлення й забезпечив його плавне гальмування.