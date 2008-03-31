На Московській площі будують новий міст (фото)

Монтаж пішохідного мосту біля Московської площі буде повністю завершено впродовж двох місяців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними прес-служби, в ніч з 29 на 30 березня фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» здійснили монтаж прольоту цього пішохідного мосту. Монтаж особисто контролював перший заступник голови КМДА Дениса БАСС. Він зазначив, що введення в експлуатацію мосту дасть можливість прибрати з проспекту Червонозоряного біля Московської площі два світлофорних об’єкти, а отже, суттєво покращити дорожньо-транспортну ситуацію.

Загалом, за даними КМДА, вартість будівництва транспортної розв’язки на Московській площі становить 329,4 млн. грн. Введення об’єкту в експлуатацію – І півріччя 2009 року. Обсяг виконаних робіт станом на 24 березня 2008 року – 69 млн. грн.

Фото з офіційного веб-порталу КМДА