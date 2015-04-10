"Розумний" годинник Apple Watch за $ 349 розкупили в перші хвилини онлайн-замовлень
22:44, 10 квітня 2015Наука та IT
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Деякі моделі Apple Watch, ціна на які варіюється від $299 до $10 тис., були повністю розкуплені протягом декількох хвилин
REUTERS
Більш дорогі моделі вартістю від $10 тис. до $17 тис. були розпродані за декілька годин, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Financial Times.
Фанати Apple в черговий раз довели свою лояльність бренду. Apple Watch були доступні для замовлення в США, Канаді, Австралії, Франції, Німеччини, Японії, Англії, Китаї та Гонконгу.
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На відміну від попередніх запусків нових продуктів Apple, тепер навіть у найнетерплячіших покупців з'явилася можливість не стояти в черзі біля магазину разом із шанувальниками, охочими побачити годинник у магазині в день запуску, а заздалегідь замовити їх в інтернеті.
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