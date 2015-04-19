Астрономи виявили "пекельну планету"

Як повідомляється на сайті NASA, статтю про відкриття планетологів опублікував журнал Astronomy & Astrophysics. Про це повідомляє ZN.UA.

Екзопланета HD189733b знаходиться в сузір'ї Лисички. Відомості про "пекельну планету" досить точні з урахуванням відстані від Землі до HD189733b - 63 світлових роки. Планета є "гарячим юпітером", за розмірами трохи більше Юпітера нашої Сонячної системи.

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До свого Сонця, а саме зірки HD18973, планета в 30 разів ближче, ніж Земля до Сонця. Рік (повний оберт навколо світила) в HD189733b триває два з половиною земних дня.

Для того, щоб зібрати інформацію про HD189733b, вчені використовували спектрометр HARPS, з допомогою якого склали карти хмар у повітряній оболонці планети, а також виміряли їх температуру і швидкість їх руху.