Перші щасливчики придбали "розумні" годинники Apple Watch

05:34, 27 квітня 2015
Наука та IT
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Apple почала продаж свого першого "розумного" годинника у США, Великобританії, Австралії, Канаді, Німеччині, Гонконгу, Китаї, Франції та Японії.

REUTERS

У цих країнах "розумний" годинник отримають ті покупці, які встигли першими оформити через Інтернет попереднє замовлення, пише ТСН.

Невелика черга була помітна в магазинах Токіо (близько 50 осіб).

При цьому старт продажів не викликав ажіотажу, який зазвичай супроводжує кожні запуски нових продуктів Apple.

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В офіційний старт продажів купити годинник через фізичні магазини Apple Store буде неможливо.

Подивитися вживу і отримати пристрій можна тільки у шести бутиках по світу. При цьому попередньо потрібно зарезервувати товар, оскільки пристрої представлені в обмеженій кількості.

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