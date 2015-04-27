Перші щасливчики придбали "розумні" годинники Apple Watch
05:34, 27 квітня 2015Наука та IT
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Apple почала продаж свого першого "розумного" годинника у США, Великобританії, Австралії, Канаді, Німеччині, Гонконгу, Китаї, Франції та Японії.
REUTERS
У цих країнах "розумний" годинник отримають ті покупці, які встигли першими оформити через Інтернет попереднє замовлення, пише ТСН.
Невелика черга була помітна в магазинах Токіо (близько 50 осіб).
При цьому старт продажів не викликав ажіотажу, який зазвичай супроводжує кожні запуски нових продуктів Apple.
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В офіційний старт продажів купити годинник через фізичні магазини Apple Store буде неможливо.
Подивитися вживу і отримати пристрій можна тільки у шести бутиках по світу. При цьому попередньо потрібно зарезервувати товар, оскільки пристрої представлені в обмеженій кількості.
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