Перші щасливчики придбали "розумні" годинники Apple Watch

У цих країнах "розумний" годинник отримають ті покупці, які встигли першими оформити через Інтернет попереднє замовлення, пише ТСН.

Невелика черга була помітна в магазинах Токіо (близько 50 осіб).

При цьому старт продажів не викликав ажіотажу, який зазвичай супроводжує кожні запуски нових продуктів Apple.

Читайте такожКук розповів про нові можливості Apple Watch

В офіційний старт продажів купити годинник через фізичні магазини Apple Store буде неможливо.

Подивитися вживу і отримати пристрій можна тільки у шести бутиках по світу. При цьому попередньо потрібно зарезервувати товар, оскільки пристрої представлені в обмеженій кількості.