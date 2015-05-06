Вартість компонентів годинника Apple Watch менше $84
01:53, 06 травня 2015Наука та IT
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Загальна вартість компонентів в Apple Watch становить менше $84,
REUTERS
Дослідження провели фахівці компанії IHC, пише Газета.Ru з посиланням на Business Insider.
Це найнижчий коефіцієнт витрат на компоненти пристрою по відношенню до його роздрібної ціни серед усіх продуктів Apple.
Вартість компонентів Apple Watch Sport близько 24% від рекомендованої роздрібної ціни $349. В інших продуктах Apple це співвідношення 29-38%, стверджують дослідники IHS.
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Раніше видання Business Insider публікувало розрахунки, з яких випливало, що на кожній моделі золотих Apple Watch вартістю $10 тис. Apple заробить близько $7,8 тис. до вирахування податків.
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