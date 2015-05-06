У Китаї знайдені скам'янілі останки птахів віком 130 мільйонів років

Вчені відзначають, що скам'янілості належать особам виду Archaeornithura meemannae, а розмір птахів становив близько 10 сантиметрів, - повідомляє Лента.ру з посиланням на журнал Nature Communications. До теперішнього часу вид вимер, багато сучасних птахів є його прямими нащадками.

Вони на 5-6 мільйонів років старші, ніж виявлені до цього літаючі предки птахів, що свідчить про те, що представники цього класу навчилися літати значно раніше, ніж вважали вчені.

Дана знахідка змінює уявлення вчених про еволюції цього класу тварин. Цей вид птахів входив у групу Ornithuromorpha, які були одними з найдавніших предків птахів.

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