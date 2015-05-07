Науковці придумали технологію, яка може замінити антибіотики

Метод дозволяє розміщувати на поверхні хвороботворних бактерій спеціальні "радіомаячки", що вказують імунній системі організму на необхідність їх знищення, передає Новое время із посиланням на публікації у Journal of Molecular Medicine та N+1.

Ідея авторів полягає у скерування антитіл, що є у крові, на особливі білки, характерні для хвороботворних бактерій. До таких білків належать, наприклад, М-білок стрептококів, що відіграє ключову роль у механізмі інфікування.

В організмі людини концентрація антитіл до М-білку значно менша, ніж, наприклад, до деяких бактеріальних, тому автори вирішили створити своєрідний "перехідник", що адаптує велику кількість антитіл до пошуку хвороботворних бактерій.

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Учені випробували цей метод на бактерії групи А роду Streptococcus, збудниках широкого спектру захворювань, починаючи від бронхіту і скарлатини і закінчуючи менінгітом. У дослідах у пробірці автори роботи успішно продемонстрували суворо специфічне зв'язування "маячка" із поверхнею мікроорганізмів. Антитіла, присутні у людській крові, формували міцний комплекс із залишком α-Gal і тим самим запускали процес знищення бактерій фагоцитами.

Нова розробка має велику цінність, оскільки мікроорганізми швидко виробляють стійкість до нових класів антибіотиків.

Одним зі співавторів роботи є Нобелівський лауреат з хімії Кері Мюлліс, який отримав премію за розробку полімеразно-ланцюгової реакції, яка зробила революцію в молекулярної біології та медицині.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені з Бернського університету у Швейцарії розробили засіб для лікування бактеріальних інфекцій без використання антибіотиків - наночастинки на основі ліпідів або так звані "ліпосоми", що діють як приманка для бактеріальних токсинів, внаслідок чого можуть їх придушувати і нейтралізувати. Без токсинів мікроорганізми виявляються беззахисними перед клітинами імунної системи організму і можуть бути легко знищені ними.