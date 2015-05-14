До Землі летить великий астероїд-аполлон
14 травня приблизно о 16:25 за київським часом до Землі наблизиться великий астероїд 1999 FN53.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на NASA.
Астероїд 1999 FN53 діаметром близько кілометра і масою в сотні тисяч тонн наблизиться до Землі на відстань близько десяти мільйонів кілометрів — це 26 дистанцій між Місяцем і планетою.
За параметрами орбіти небесне тіло можна віднести до групи навколоземних астероїдів, званих аполлонами. В даний час відомо близько шести тисяч таких об'єктів.
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Астероїд не представляє ніякої небезпеки для Землі, а самим агентством він не включений в перелік потенційно небезпечних навколоземних об'єктів.
Вчені збираються використовувати наближення космічного тіла для визначення параметрів його орбіти. Вже зараз астрономи можуть визначити його небесну механіку на три тисячі років вперед.