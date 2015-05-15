Apple готує прорив у сфері потокових музичних сервісів

Apple, як повідомляють джерела, вирішила запропонувати свій сервіс в цій сфері – Apple Music.

Джерела вже повідомили вартість сервісу - $ 9.99 за місяць доступу, а сам Apple Music буде представляти собою модернізований вже існуючий сервіс Apple's Beats Music.

Згідно з наявними даними, Apple Music буде своєрідним гібридом соціальної мережі артистів і музичного сервісу: виконавці і групи зможуть вести свої сторінки на яких будуть розміщувати свої кліпи, аудіотреки, фотографії та інші записи.

Читайте такожApple залишається найдорожчим брендом світуApple Music, звичайно, входить на ринок вже заповнений іншими сервісами, наприклад Pandora і Spotify. Але, Apple, як повідомляється, вже переконує звукозаписні компанії припинити підтримку безкоштовного Spotify.

Варто також відзначити, що Apple попросив десятки виконавців, у тому числі Florence and the Machine, погодитися на ексклюзивні пропозиції контенту, будь то повні альбоми або кілька пісень.