Астрофізики виявили систему з чотирьох надмасивних чорних дір

Система квазарів виявлена обсерваторією Кека і знаходиться на відстані десяти мільярдів світлових років від Землі в сузір'ї Рисі, пише Лента.ру.

Розрахунки вчених показують, що виявлені квазари в сто мільярдів разів важчі за Сонце.

У Всесвіті нерідко трапляються системи з двох квазарів, однак імовірність існування чотирьох пов'язаних квазарів оцінювалася фахівцями як одна на десять мільйонів.

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Нагадаємо, що квазар являють собою активні ядра галактик. Як вважається, в них знаходиться надмасивна чорна діра, яка витягує на себе матерію з навколишнього простору.

Це призводить до величезної маси дірки і потужного випромінювання, що перевищує потужність випромінювання всіх зірок Чумацького Шляху і сусідніх галактик.