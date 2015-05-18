Астрофізики виявили систему з чотирьох надмасивних чорних дір
Астрофізики з Німеччини, США і Швейцарії вперше виявили систему з чотирьох квазарів (і розташованих усередині них надмасивних чорних дір).
Система квазарів виявлена обсерваторією Кека і знаходиться на відстані десяти мільярдів світлових років від Землі в сузір'ї Рисі, пише Лента.ру.
Розрахунки вчених показують, що виявлені квазари в сто мільярдів разів важчі за Сонце.
У Всесвіті нерідко трапляються системи з двох квазарів, однак імовірність існування чотирьох пов'язаних квазарів оцінювалася фахівцями як одна на десять мільйонів.
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Нагадаємо, що квазар являють собою активні ядра галактик. Як вважається, в них знаходиться надмасивна чорна діра, яка витягує на себе матерію з навколишнього простору.
Це призводить до величезної маси дірки і потужного випромінювання, що перевищує потужність випромінювання всіх зірок Чумацького Шляху і сусідніх галактик.