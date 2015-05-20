Перші змії з'явилися на суші 128 мільйонів років тому - вчені

Про це пише Лента.ру з посиланням на результати дослідження, опублікованого в журналі BMC Evolutionary Biology.

Міжнародний колектив вчених провів аналіз викопних решток, генів і анатомічної будови 73 видів змій і ящірок. Біологи прийшли до висновку, що перші змії з'явилися на суші і, швидше за все, в теплих лісах південної півкулі, 128 мільйонів років тому (ранній крейдовий період).

Читайте також"Дуже страшне створіння": австралійські рибалки зловили давню акулу з 300 зубами (фото)

Перші змії, швидше за все, полювали на м'якотілих тварин (хребетних і безхребетних), які за розміром значно перевершували поживу ящірок того ж часу. Однак на зорі своєї еволюції змії ще не навчилися душити своїми кільцями великих звірів (як це робить удав, наприклад).

Хоча більшість стародавніх рептилій вело денний спосіб життя, перші змії були активні вночі. Денний спосіб життя повернувся приблизно 45-50 мільйонів років тому (у кайнозої), з появою на древі еволюції надродини вищих змій (Colubroidea), до якого належить більше 85 відсотків сучасних видів. Ймовірно, саме холод у нічний час доби змусили змій повернутися до способу життя предків.

Вчені відзначають, що еволюційного успіху змій сприяло їх вміння розселятися на величезній території (ареал проживання видів значно ширше, ніж у ящірок), і закріплюватися в місцевостях, негостинних до наземних тварин.