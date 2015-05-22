Станція Dawn зробила найкращий знімок таємничих плям на планеті Церера

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт NASA.

Зображення отримано станцією 16 травня цього року, коли вона перебувала на відстані 7,2 тисячі кілометрів від карликової планети. На ньому видно групу яскравих плям.

Вчені вважають, що плями в районі північного полюса Церери з'явилися в результаті відбиття сонячного світла льодом. Проте астрономи досі точно не знають природи даних плям.

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Dawn до 6 червня 2015 року має опинитися на відстані 4,4 тисячі кілометрів від Церери, де пробуде до 30 червня, після чого почне подальше наближення до неї.

Основна мета місії Dawn полягає в дослідженні Церери і астероїда Веста, поблизу якого апарат перебував із серпня 2011-го протягом року. За цей час станція виробила зйомку поверхні астероїда, що дозволяє створити першу високоточну карту даного космічного тіла.

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Станція Dawn досягла Церери 6 березня 2015 року приблизно о 05:39 за тихоокеанським часом. Сам зонд був запущений 27 вересня 2007-го за допомогою ракети-носія Delta 2 з космодрому на мисі Канаверал. Вартість проекту складає близько півмільярда доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA оголосило конкурс на кращий проект колонізації Марса.