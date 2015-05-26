Вчені створили унікальну лінзу, яка забезпечує довічну гостроту зору (відео)

Розроблений в компанії пристрій отримав назву Ocumetics Bionic Lens. Фахівці працювали над його створенням протягом 8 років, розробка обійшлася в $3 млн. Крім того, що розроблене рішення забезпечує довічну гостроту зору, воно не вимагає носіння окулярів або контактних лінз. Про це повідомляє BusinessInsider.

Для використання Ocumetics Bionic Lens необхідно провести невелику операцію на очах, яка схожа з тією, яка застосовується при видаленні катаракти. При цьому видаляється кришталик ока, а на його місце встановлюється штучна лінза. Це амбулаторна процедура, для впровадження імплантату потрібно 8 хвилин.

«Якщо раніше ви ледве могли бачити годинник з відстані 10 футів (близько 3 метрів), то після впровадження біонічної лінзи ви зможете бачити його вже з відстані 30 футів (близько 9 метрів)», – заявляє Уебб.

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Відзначається, що використання Ocumetics Bionic Lens має ряд переваг. Людям з біонічної лінзою вже ніколи не загрожує катаракта, а операція є більш безпечною, ніж лазерна корекція зору.

Тепер компанія Ocumetics Technology займеться процесом клінічних досліджень. Спочатку будуть проводитися експерименти на тваринах, а потім – на людях, які страждають на сліпоту. Лише після цього компанія може отримати дозвіл від контролюючих органів. Очікується, що пристрій може з'явитися на ринку до 2017 року. Скористатися ним зможуть люди не молодше 25 років.