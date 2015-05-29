NASA отримало знімок кратера на поверхні планети Церера

Знімок є одним із багатьох, які зроблені з метою найкращого маневрування апарату на орбіті карликової планети.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт NASA.

Фотографія зроблена 23 травня 2015 року, коли станція знаходилася на відстані близько 5,1 тисячі кілометрів від карликової планети. Якість зображення — 480 метрів на піксель.

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Раніше УНІАН повідомляв, що міжпланетна станція Dawn отримала найбільш якісне зображення таємничих білих плям на поверхні карликової планети Церера.