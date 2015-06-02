У Google розказали про перспективи віртуальної реальності на YouTube

Разом з тим у компанії вважають неможливим зараз спрогнозувати, які саме технології її створення зрештою виявляться затребуваними. Про це пише Лента.ру.

«Ми не знаємо, скільки займе розвиток технологій віртуальної реальності та наскільки великим буде їх ринок. Однак ми впевнені, що вони будуть відігравати важливу роль в житті користувачів і заслуговують інвестицій, зусиль фахівців і вкладень в контент», — заявив віце-президент Google по контенту і бізнес-операціями YouTube Роберт Кінкл.

Читайте такожУ квітні лідером по відвідуваності в Україні залишився GoogleЗа його словами, автори контенту позитивно сприйняли можливість попрацювати з VR-технологіями від Google. «Краса YouTube в тому, що з мільярдною аудиторією, величезним потоком контенту і великою кількістю партнерів ми можемо експериментувати. А якщо щось не вийде – кожен рік ми ведемо переоцінку ефективності нових проектів. Це поточний процес», — прокоментував Кінкл стратегію щодо вибору найбільш перспективної технології віртуальної реальності.

Представник Google відзначив, що основні розробки YouTube зараз сфокусовані в мобільній сфері. «Ще три роки тому на частку мобільних припадало лише 6 відсотків часу, який користувачі проводили на YouTube, зараз – більше 50 відсотків. Обсяг часу мобільного перегляду подвоюється щороку і росте вдвічі швидше десктопних показників», - повідомив Кінкл.

Читайте такожРоскомнагляд пригрозив санкціями Facebook, Twitter і GoogleВ той же час, деякі ініціативи YouTube розвиваються не так швидко. У листопаді минулого року Google анонсувала бета-версію платного музичного сервісу YouTube Music Key в США. Незважаючи на обіцянку запуску фінальної версії протягом декількох місяців, з тих пір сервіс так і не вийшов зі стадії тестування.

«Ми сподівалися, що ви не будете вважати. Запуск підсумкової версії відбудеться за кілька місяців, з невеликою затримкою. Точну дату я назвати не можу. Запуск навряд чи буде одночасним по всьому світу – нам необхідно допрацювати підтримку на різних мовах і методи платежів в різних країнах», - розповів Кінкл.

Читайте такожGoogle стане віртуальним оператором мобільного зв'язку в США - BBCМинулого тижня представники Google показали відразу кілька розробок в сегменті віртуальної реальності — від картонного VR-шолома Cardboard до технології створення VR-відео Jump, для якої компанія GoPro випустила спеціальну 360-градусну відеокамеру. Очікується, що перші відео формату віртуальної реальності з'являться на YouTube вже в цьому році.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Google представила нову версію операційної системи Android, що отримала назву Android M.