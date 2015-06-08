Apple обіцяє, що iPhone на iOS 9 працюватиме на годину довше

Зокрема, на конференції розробники Apple показали новий режим Low power mode в iOS 9. Цей режим дозволить продовжити час роботи пристрою на 3 години. Apple обіцяє, що навіть якщо його не включати, iPhone буде працювати на годину довше.

Крім того, Apple показала новий додаток для новин – News. Він містить мультимедійний контент, дозволяє шукати новини за ключовими словами і вибрати цікаві категорії, а також створює персоналізовану добірку.

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Нагадаємо, раніше Apple показала оновлену версію свого додатку для платежів в iOS 9, де з'явиться підтримка різноманітних програм лояльності.