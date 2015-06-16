Wikipedia переходить на захищений протокол HTTPS

Про це повідомляється в офіційному блозі компанії, передає Лента.ру. Процес повинен завершитися протягом двох тижнів.

Опція доступу до ресурсів Wikimedia з допомогою HTTPS була доступна і раніше — тепер же це налаштування стане дефолтним. Підготовка до переходу всіх ресурсів на новий протокол зайняла деякий час і вимагає змін не тільки в коді, але і в «залізі» серверів.

Першими на захищений протокол будуть переведені версії «Вікіпедії» російською, англійською, китайською, італійською, каталонською та івритом, за інформацією російського ресурсу SecurityLab. Потім з'являться і версії вільної енциклопедії з HTTPS-доступом на інших мовах.

Читайте такожWikimedia нагородила переможців конкурсу статей "Військова справа в Вікіпедії"Одночасно з остаточним переходом на протокол HTTPS на всіх ресурсах організації запрацює HSTS (HTTP Strict Transport Security), інструмент, який допоможе запобігти атакам, мета яких — отримати дані про користувача трафіку. За словами представників Wikimedia, така увага до захисту інформації — це відповідь на підвищений інтерес з боку урядів деяких країн, а також на існуючу загрозу спостереження і цензури.