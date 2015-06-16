Станція Cassini зробила фотографію кратерів супутника Сатурна

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NASA.

Зображення отримано 11 квітня 2015 року, коли Cassini знаходився на відстані 120 тисяч кілометрів від Тефии. Масштаб знімка відповідає семи кілометрам на піксель.

Діаметр Тефии досягає 1062 кілометрів і за розмірами посідає 16 місце серед супутників Сатурна. Назва Сатурн III супутника обумовлено історією його відкриття. Супутник складається, ймовірно, із суміші водяного льоду і каміння, а також є другим (після Енцелада) за яскравістю сяйва місяцем Сатурна.

Місія Cassini-Huygens є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Основна мета — дослідження Сатурна, його кілець і найбільшого супутника планети — Титану.

Читайте такожNASA опублікувало знімок супутника Сатурна (фото)Для цього 15 жовтня 1997 року з мису Канаверал у Флориді був запущений автоматичний космічний корабель. 1 липня 2004-го він вийшов на орбіту Сатурна. 25 грудня 2004 року від супутника відокремився зонд Huygens, який 14 січня 2005-го висадився на поверхні Титану.

Раніше УНІАН повідомляв, що автоматична міжпланетна станція Cassini зробила фотографію Сатурна і його кілець. Знімок отриманий станцією 4 лютого 2015 року, коли вона перебувала на відстані 2,5 мільйона кілометрів від планети.