Вчені хочуть створити систему раннього попередження про майбутні потужні викиди на Сонці
Вчені намагаються створити систему раннього попередження про майбутні потужні викиди на Сонці, так звані корональні викиди маси.
Про підсумки своєї роботи група дослідників написала в Journal Space Weather, повідомляють РИА Новости.
Поки вчені протестували модель на даних записів восьми корональних викидів Сонця і мають намір продовжити тестування для уточнення моделі прогнозування.
Сонце — активна зірка, на якій часто відбуваються потужні виверження сонячних частинок, які, дійшовши до Землі, можуть викликати сильні магнітні бурі, що негативно впливають не тільки на здоров'я людей, але і заважають роботі енергомереж, систем навігації та зв'язку. Раніше попередження про те, що на Землю прийде така буря і якою буде її сила, могло б дозволити краще до неї підготуватися.
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Сьогоднішня технологія дозволяє повідомляти приблизно за годину до коронального викиду маси. Нова модель прогнозування, розроблена фахівцями Goddard Space Flight Center, дозволяє передбачити час і потужність викиду і попередити про корональному викиді за 24 години.
Раніше УНІАН повідомляв, що американські вчені виявили раніше невідомий дворічний цикл сонячної активності (поряд з одинадцятирічним). Пов'язаний він з виходом потужних магнітних полів з глибини на поверхню світила. При накладенні двох циклів один на одного виникають найбільш небезпечні для Землі сонячні збурення.