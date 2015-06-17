Вчені хочуть створити систему раннього попередження про майбутні потужні викиди на Сонці

Про підсумки своєї роботи група дослідників написала в Journal Space Weather, повідомляють РИА Новости.

Поки вчені протестували модель на даних записів восьми корональних викидів Сонця і мають намір продовжити тестування для уточнення моделі прогнозування.

Сонце — активна зірка, на якій часто відбуваються потужні виверження сонячних частинок, які, дійшовши до Землі, можуть викликати сильні магнітні бурі, що негативно впливають не тільки на здоров'я людей, але і заважають роботі енергомереж, систем навігації та зв'язку. Раніше попередження про те, що на Землю прийде така буря і якою буде її сила, могло б дозволити краще до неї підготуватися.

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Сьогоднішня технологія дозволяє повідомляти приблизно за годину до коронального викиду маси. Нова модель прогнозування, розроблена фахівцями Goddard Space Flight Center, дозволяє передбачити час і потужність викиду і попередити про корональному викиді за 24 години.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські вчені виявили раніше невідомий дворічний цикл сонячної активності (поряд з одинадцятирічним). Пов'язаний він з виходом потужних магнітних полів з глибини на поверхню світила. При накладенні двох циклів один на одного виникають найбільш небезпечні для Землі сонячні збурення.