Вчені з'ясували причину популярності відеороликів за участю котів

За їх даними, тільки в 2014 році на YouTube було розміщено 2 млн відео про котів, число переглядів в сумі склало 26 млрд, пише "Моя планета". Автор дослідження Джессіка Мірік з медіашколи Університету Індіани провела масштабне опитування серед 7 тис. осіб. Вона розпитала їх про почуття та емоції, які вони відчувають до і після перегляду подібних роликів. На підставі аналізу отриманих даних Джессіка Мірік зробила висновок, що ролики про котів володіють терапевтичним ефектом: їх перегляд покращує настрій, люди відчувають прилив сил і натхнення, в той же час зникають негативні емоції - знижується рівень стресу, проходить тривога і злість.

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Джессіка Мірік стверджує, що відео про котів будять в людях добрі почуття і позитивно позначаються на настрої, навіть якщо людина знаходиться на робочому місці. Відволікання від роботи буде короткочасним, зате принесе працівникові користь, вважає вчений. Вона відзначає, що більшість людей дивляться "котяче відео" ненавмисно: воно випадково попадається під час пошуку на YouTube, що не дивно, враховуючи, що 45% користувачів цього каналу, що публікують домашні кліпи про тварин, розміщують ролики саме про котів. Деякі коти вже стали знаменитостями і обзавелися власними каналами на YouTube. Як повідомляє видання The Huffington Post, перший "котячий" канал з'явився в 2005 році, його засновник і господар кота - Стів Чен.

"Деякі можуть подумати, що онлайн-відео кішок - недостатньо серйозна тема для наукових досліджень, але факт полягає в тому, що це один із найпопулярних напрямків в інтернеті сьогодні, - каже Джесіка Мірік. - Якщо ми хочемо краще зрозуміти психологічний вплив на нас як на особистостей і на суспільство в цілому, то дослідники не можуть більше ігнорувати інтернет-кішок".