В Apple Watch 2 з'явиться відеокамера - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт 9to5mac.

На лицьовій панелі годин з'явиться камера FaceTime, за допомогою якої користувачі зможуть робити відеодзвінки. Крім того, друге покоління Apple Watch стане більш незалежним від iPhone за рахунок установки нового бездротового чіпсету. А для того, щоб встановити оновлення додатків, отримати електронні листи та повідомлення Apple Watch більше не потрібно буде підключатися до iPhone.

У годинника може з'явитися функція Find my Watch, яка буде працювати майже так само, як Find my iPhone для смартфонів Apple, яка допомагає визначити, де знаходиться гаджет і заблокувати його в разі необхідності.

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Потужність батареї Apple Watch другого покоління збільшиться, правда, поки невідомо наскільки. Проведене компанією дослідження рівня задоволеності роботою розумних годин показало, що в середньому в кінці дня батарея пристрою зберігає від 30-40 відсотків заряду.

ЗМІ повідомляють і про те, що Apple розширить лінійку годинників в діапазоні цін від 1 до 10 тисяч доларів за рахунок більшої різноманітності матеріалів корпусу. Можливо, до існуючих зараз сталевому і золотому додадуться корпус з вольфраму, паладію, титану або платини. Таким чином, компанія заповнить нішу між недорогими моделями з лінійки Steel, які коштують від 549 доларів, і люксовими моделями Edition, ціна яких нині сягає 17 тисяч доларів.

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На початку червня на конференції для розробників Apple WWDC була анонсована друга версія платформи watchOS. Очікується, що вона стане доступна користувачам восени. У новій ОС з'явиться можливість приймати аудіовиклики з Apple Watch, а відеодзвінки — відхиляти або перенаправляти на iPhone. З появою відеокамери в новій моделі ця ситуація зміниться.

Раніше УНІАН повідомляв, що деякі моделі розумних годин Apple Watch з'являться у авторизованих магазинах компанії через два тижні. Раніше пристрою можна було придбати тільки за передзамовлення через інтернет.