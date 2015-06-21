Тисячі людей відзначили день літнього сонцестояння у Стоунхеджі (фоторепортаж)

Це – одна з найвідоміших кам'яних споруд епохи неоліту і бронзової ери, передає "5 канал".

Деякі вчені впевнені, що Стоунхендж був тоді своєрідним календарем і за ним визначали пори року.

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Традиція сучасного світу зустрічати схід сонця біля Стоунхенджа сягає корінням кінця XIX сторіччя. Відтоді щороку в цей день біля кам'яної пам'ятки збираються тисячі людей.

Зазвичай всередину Стоунхенджа не пускають, і тільки 21 червня роблять виняток і дозволяють заходити за кам'яний пояс. Щоправда, забороняють використовувати підсилювачі звуку.