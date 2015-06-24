Голландські інженери розробили безпілотник для риболовлі (відео)
Рибалки вже виступили проти використання дронів для пошуку риби.
Рибалкам запропонували скористатися спеціальним безпілотником. Апарат обладнаний водонепроникною відеокамерою, яку він опускає на глибину. Як тільки рибалка побачив рибу, дрон опускає туди наживку. Про винахід повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.
Безпілотник розробила голландська компанія Dronexpert. Ширина апарату — 45 сантиметрів, вага — два кілограми, а з собою він може взяти до 500 грамів (наживка і грузило).
Замість того, що закидати вудку з берега водойми, рибак чіплятиме волосінь, наживку і грузило до безпілотника, після чого той вилітатиме на середину річки або озера, спускатиме на воду свою камеру і шукатиме найбільш багате рибою місце. Як тільки це місце знайдено, дрон скидає туди наживку і грузило, і повертається до рибака.
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Апарат обладнаний спеціальними поплавками, що не дають йому потонути. Крім того, камера дозволяє не тільки шукати рибу, але й помічати, коли гачок з наживкою поринув у водорості.
Ідея такого апарату прийшла в голову Роджеру Борре (Roger Borre) і його колегам, коли ті розробляли підводну камеру радіокерованого човна для доставки прикорму і оснащення (вона використовується при вудінні карпа). Переносити наживку до рибного місцем здатний і безпілотник, вирішили голландці.
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Хоча пристрій поки знаходиться на стадії розробки, рибалки вже виступили проти використання безпілотників для пошуку риби. Нова технологія йде врозріз з ідеалами, прописаними в «Майстерному рибалці» Ісаака Уолтона (1633) — біблії цього виду спорту. «Рибалка заснована на мистецтві приманювання риби власними силами, а не за допомогою радіокерованого монстра», — заявив співробітник британської федерації рибалок Angling Trust.