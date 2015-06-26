На Сонці знову стався потужний спалах, Землі обіцяють магнітні бурі

14:55, 26 червня 2015
Наука та IT
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Ввечері 25 червня на Сонці стався черговий потужний спалах класу M7.9, "відлуння" якого досягне Землі в кінці тижня і викличе серію магнітних бур 27 та 28 червня.

/ nasa.gov

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на NASA.

Орбітальна обсерваторія SDO зафіксувала потужність нового спалаху на Сонці значенням у M7.9. Спалах був спрямований у бік Землі в момент його появи, і через кілька днів на Землі почнеться слабка, але помітна геомагнітна буря.

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На початку цього тижня на Землі вже відбувалися магнітні бурі, викликані сплесками активності на поверхні Сонця в неділю.

За прогнозами NASA, нова серія бур на вихідних буде помітно слабшою, ніж в минулий вівторок.

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