Ракета з провіантом для МКС вибухнула на третій хвилині після запуску

Старт був даний о 17:21 за Києвом. Falcon 9 вибухнула на 3-й хвилині польоту після старту, повідомляють РИА Новости з посиланням на NASA.

"Ми підтверджуємо нештатний запуск", — повідомив ведучий трансляції.

"Ясності про те, що саме сталося, поки немає. Фахівці почали вивчення того, що сталося за отриманим відеозображенням. Ракета розвалилася, поки не ясно, сталося це до того, як були вжиті необхідні заходи обережності, чи ні", — повідомив ведучий трансляції.

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Falcon 9 повинна була відправити Dragon до МКС за контрактом між приватною компанією SpaceX і NASA. На кораблі до МКС вирушали близько 2 тонн вантажу, у тому числі провіант, матеріали для наукових експериментів, а також стикувальний вузол для модернізації станції для майбутніх стикувань з американськими пілотованими кораблями.

Розробником Dragon і ракети-носія Falcon 9 є приватна компанія SpaceX, яка за контрактом з NASA зобов'язалася здійснити до 2016 року 12 запусків до МКС.