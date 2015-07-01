Facebook оновив свій логотип

Про це пише профільне видання Brand New, передає "Новое время".

Facebook змінив логотип 30 червня, проте не став афішувати зміну.

На персональній сторінці у мережі залишається літера F, яка зберегла колишній вигляд. Тим не менше, при показі повного слова зміни видно.

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Новий логотип був розроблений власною дизайнерською командою Facebook і Еріком Олсоном, який також створював попередній бренд соцмережі.

Варто зазначити, що використаний новий шрифт виглядає більш м'яким і округлим, що особливо видно на літерах а та о.

Соцмережа була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом і його сусідами із кімнати під час навчання в Гарвардському університеті. Зараз вона нараховує більше мільярда користувачів.