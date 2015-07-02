Вчені знайшли новий метод встановлення часу смерті
Група дослідників з австрійського Зальцбурга навчилася встановлювати точний час смерті людини після серії дослідів з тканинами організму свині.
Як кажуть вчені, нова технологія дозволяє визначити час настання смерті з точністю до години, навіть після того, як мине 10 діб, передає Бі-бі-сі.
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Зоологи довели, що певні протеїни свинячих тканин з плином часу розпадаються дуже передбачувано, що дозволяє визначити час смерті з високою точністю.
У зв'язку з цим, враховуючи подібність будови свині і людини, патологоанатоми того ж університету проаналізували 60 зразків людської тканини і прийшли до висновку, що в м'язових білках померлих людей спостерігаються аналогічні процеси.
Тепер група вчених має намір систематизувати результати дослідження за статтю, температурою, вологостю і індексом маси тіла.
Як тільки техніка буде відшліфована, вона знайде собі застосування в криміналістиці, впевнені вчені.