Вчені знайшли новий метод встановлення часу смерті

Як кажуть вчені, нова технологія дозволяє визначити час настання смерті з точністю до години, навіть після того, як мине 10 діб, передає Бі-бі-сі.

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Зоологи довели, що певні протеїни свинячих тканин з плином часу розпадаються дуже передбачувано, що дозволяє визначити час смерті з високою точністю.

У зв'язку з цим, враховуючи подібність будови свині і людини, патологоанатоми того ж університету проаналізували 60 зразків людської тканини і прийшли до висновку, що в м'язових білках померлих людей спостерігаються аналогічні процеси.

Тепер група вчених має намір систематизувати результати дослідження за статтю, температурою, вологостю і індексом маси тіла.

Як тільки техніка буде відшліфована, вона знайде собі застосування в криміналістиці, впевнені вчені.