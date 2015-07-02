Сучасні люди виявилися вищими і розумнішими за своїх предків

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на журнал Nature.

В ході еволюції і все частіших контактів між раніше ізольованими групами люди стають вищими і розумнішими за своїх предків, стверджують автори найбільшого дослідження генетичного різноманіття, опублікованого в журналі Nature.

Вчені взяли дані по генам та стану здоров'я з більш ніж ста досліджень, які провели в різних регіонах планети. Всього було зібрано інформацію щодо 350 тисяч індивідів (як міських, так і сільських жителів).

Дослідники відзначали всі випадки, коли люди успадкували від обох батьків ідентичні копії генів (ознака родинних відносин між їх предками по батьківській і материнській лінії). Чим менше таких копій в геномі людини, тим вище рівень його генетичного різноманіття.

Виявилася, що генетичне різноманіття пов'язано з високим зростом та розвиненими інтелектуальними здібностями (а також більш високим рівнем освіти).

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Всупереч очікуванням вчених, генетичне різноманіття ніяк не вплинуло на артеріальний тиск і рівень холестерину (вважається, що ці фактори підвищують ризик діабету і захворювань серцево-судинної системи). Іншими словами, родинні зв'язки між предками не впливають на ймовірність розвитку комплексних захворювань.

"Наше дослідження відповідає на питання про переваги генетичного різноманіття, які вперше поставив Дарвін. Далі ми плануємо зосередитися на конкретних ділянках геному, яким воно приносить найбільшу користь", — зазначив співавтор статті Пітер Джоші (Peter Joshi).