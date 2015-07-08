Складено рейтинг найбільш небезпечних для людини тварин

Акули, вовки, леви, крокодили забирають незрівнянно менше життів, ніж звичайні москіти, передає "Моя планета" з посиланням на видання The Independent. Так, від нападів акул щорічно гине до десяти чоловік, від укусів вовків - 10, від кігтів і зубів левів і розлючених слонів - по 100, від атак бегемотів - близько 500, від крокодилів - близько 1000, від стрічкових черв'яків - 2 тис., від мухи цеце - 9 тис., від отруйного африканського клопа (Assassin Bug) - 12 тис. На шостому місці найнебезпечніших тварин виявилися, як не дивно, собаки - від їх укусів вмирає 40 тис. чоловік у рік.

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На п'ятому місці рейтингу опинилися змії, від отруйних укусів яких гинуть 50 тис. осіб. На четвертому розташувалися аскариди - великі круглі черви, які паразитують в організмі людини і призводять до 60 тис. смертей в рік. Третє місце займають черевоногі прісноводні молюски, що викликають шистосомоз, від чого гинуть 110 тис. осіб щорічно. А сама людина виявилась другою у списку найбільш небезпечних істот - жертвами вбивств щорічно стають близько 475 тис. жителів усього світу.

З великим відривом перше місце в рейтингу займають малярійні комарі: щорічно від їх укусів заражаються цією хворобою і гинуть приблизно 725 тис. людей.

Нагадаємо, що щеплення від малярії досі не існує. Комарі переносять бактерії, віруси і паразитів, що викликають цілу низку небезпечних захворювань: малярію, лихоманку Денге, слонову хворобу. 80-90% випадків зараження малярією припадає на Африку південніше Сахари.