Складено рейтинг найбільш небезпечних для людини тварин
Згідно з новим дослідженням, побудованим на основі аналізу світової статистики загибелі людей від представників фауни, хижі звірі виявилися далеко не такими небезпечними, як прийнято про них думати.
Акули, вовки, леви, крокодили забирають незрівнянно менше життів, ніж звичайні москіти, передає "Моя планета" з посиланням на видання The Independent. Так, від нападів акул щорічно гине до десяти чоловік, від укусів вовків - 10, від кігтів і зубів левів і розлючених слонів - по 100, від атак бегемотів - близько 500, від крокодилів - близько 1000, від стрічкових черв'яків - 2 тис., від мухи цеце - 9 тис., від отруйного африканського клопа (Assassin Bug) - 12 тис. На шостому місці найнебезпечніших тварин виявилися, як не дивно, собаки - від їх укусів вмирає 40 тис. чоловік у рік.
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На п'ятому місці рейтингу опинилися змії, від отруйних укусів яких гинуть 50 тис. осіб. На четвертому розташувалися аскариди - великі круглі черви, які паразитують в організмі людини і призводять до 60 тис. смертей в рік. Третє місце займають черевоногі прісноводні молюски, що викликають шистосомоз, від чого гинуть 110 тис. осіб щорічно. А сама людина виявилась другою у списку найбільш небезпечних істот - жертвами вбивств щорічно стають близько 475 тис. жителів усього світу.
З великим відривом перше місце в рейтингу займають малярійні комарі: щорічно від їх укусів заражаються цією хворобою і гинуть приблизно 725 тис. людей.
Нагадаємо, що щеплення від малярії досі не існує. Комарі переносять бактерії, віруси і паразитів, що викликають цілу низку небезпечних захворювань: малярію, лихоманку Денге, слонову хворобу. 80-90% випадків зараження малярією припадає на Африку південніше Сахари.