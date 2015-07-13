Група канадських хірургів вперше провела операцію в умовах невагомості

Даний експеримент проведений, щоб підготуватися до можливої надзвичайної ситуації на орбіті (якщо космонавту буде потрібно термінове хірургічне втручання), повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Gizmag.

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При нульовій гравітації хірургічне втручання ускладнене тим, що пацієнта необхідно прив'язувати до столу, внутрішні органи легко покидають свої місця, а поведінка крові стає абсолютно некерованою. Щоб справитися з цими проблемами, майор медичної служби Ендрю Кіркпатрік зібрав групу хірургів і провів експеримент.

Операція пройшла 26 червня на борту дослідницького реактивного літака Dassault Falcon 20, який симулюєумови зниженої гравітації. Літак літає параболічними дугами, у вищій точці яких його екіпаж відчуває до 30 секунд невагомості. У ці моменти хірурги з США та Канади провели екстрену операцію з розтину черевної порожнини - для ліквідації внутрішньої кровотечі.

В ролі пацієнта виступав спеціальний жилет Cut Suit, виготовлений американською компанією Strategic Operations, яка виробляє надреалістичні симулятори силових операцій (починаючи від моделей зброї і будівель і закінчуючи роботою лікарів на полі бою). Зазвичай Cut Suit наповнюють внутрішніми органами і штучною кров'ю, а потім надягають на актора, який симулює больові відчуття, військовий хірург відпрацьовує навички операцій в умовах бойових дій.

Однак у новому експерименті місце актора зайняв комп'ютер та набір датчиків, що фіксують рівень земного тяжіння. В стані невагомості в Cut Suit включалися спеціальні насоси і створювався кровотік. Коли сила гравітації поверталася в норму, операція припинялася до наступного сеансу невагомості.

Система вела моніторинг крововтрат "пацієнта" і фізіологічного стану хірургів. Лікарі також випробували нову піну, покликану зупиняти кровотечу.