Samsung представила свій новий смартфон - тонший за iPhone на міліметр

Про це повідомляється на офіційному сайті виробника. Для порівняння, у одного з останніх смартфонів Apple — iPhone 6 — цей показник дорівнює 6,9 міліметра, повідомляє Lenta.ru.

На A8 присутній сенсор відбитків пальців, вбудований в кнопку «Додому». Апарат отримав більший екран, ніж у свого попередника — 5,7 дюйма (А7 — 5,5 дюйма). Однак процесор залишився той самий: 8-ядерний Snapdragon 615. Роздільна здатність основної камери новинки дорівнює 16 мегапікселів, фронтальної камери — 5 мегапікселів.

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Смартфон здатний працювати з двома сім-картами, має слот microSD і 2 гігабайти оперативної пам'яті. Для зберігання файлів відведено 16 або 32 гігабайти (залежно від модифікації). Ємність батареї становить 3050 міліампер-годин. Операційна система «з коробки» — Android 5.1 Lollipop.

Ціна і терміни початку продажів не уточнюються. Коли надійде смартфон на інші ринки, крім Китаю, також залишається невідомим.