ВПС США запустили навігаційний супутник нового покоління вартістю $245 мільйонів

Як повідомляє ТАСС, ракета-носій Atlas 5 з апаратом під назвою GPS 2F-10 стартувала з пускового комплексу військово-повітряних сил країни на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

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Atlas 5, яка виведе GPS 2F-10 на орбіту висотою близько 20,4 тис. км, проведена компанією United Launch Alliance - спільним підприємством американських корпорацій Boeing і Lockheed Martin. Як повідомляється, супутник був поміщений в спеціальну капсулу у верхній частині носія, у першій щаблі якого встановлений російський ракетний двигун РД-180.

Вартість 2F-10, термін служби якого становить 12 років - 245 млн доларів. Він є десятим з 12 супутників, покликаних замінити застарілі апарати американської системи позиціонування, здатної цілодобово забезпечувати військових і цивільних споживачів надточною навігаційною інформацією. Програма по заміні супутників почалася в травні 2010 року.

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Як відомо, система глобального позиціонування, що розроблена і експлуатується Пентагоном, використовується не тільки для потреб національної оборони США, але і в цивільних цілях по всьому світу. Супутники системи GPS передають навігаційний сигнал, який дає точні значення широти, довготи, висоти і часу. За словами фахівців, цією системою зараз користуються більше 1 млрд людей по всьому світу. Всього в неї входять понад 30 функціонують супутників.