Microsoft зробив загальнодоступною технологію розпізнавання осіб PhotoDNA

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційний блог компанії.

PhotoDNA допомагає правоохоронним органам, а також інтернет-провайдерам боротися з поширенням протизаконних зображень, у тому числі тих, на яких діти представлені як сексуальні об'єкти або жертви насильства. Додаток може розпізнати фотографію, навіть якщо було змінено її розмір або додано новий графічний елемент. Реліз дає можливість завантажити додаток з хмарного сховища і працювати з ним безкоштовно.

За даними Microsoft, щодня користувачі викладають в інтернет близько 1,8 мільярда зображень і близько 720 тисяч з них — фотографії, нелегальні з точки зору свого змісту. PhotoDNA переводить всі знайдені зображення у доступний для комп'ютера формат — математичні величини — і потім запускає пошук відповідностей по базам даних, в яких містяться фотографії зниклих дітей та дітей, що піддалися насильству. Компанія стверджує, що оновлений алгоритм PhotoDNA дозволяє ідентифікувати об'єкти в тисячу разів швидше попередніх версій програми.

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Сервісом користуються понад 70 організацій, серед яких Facebook, Twitter, мобільний додаток Flipboard і багато інших. За інформацією компанії, за допомогою PhotoDNA вдалося виявити і видалити з мережі мільйони нелегальних зображень.

Технологія PhotoDNA була створена компанією Microsoft у 2009 році для організації National Center for Missing and Exploited Children, яка займається пошуком зниклих дітей і збирає дані про дітей, що зазнали насильства. У 2011 році її почав використовувати Facebook для відстеження протиправного контенту.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Microsoft представила сервіс How-Old.net, який дозволяє приблизно оцінити вік і стать людини по фотографії.